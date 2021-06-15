شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لشراء كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع ناديه لشراء خدمات كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للأهلي في الموسم المقبل، باعتبار أن لاعب النجوم هو الخيار الأول لدى الأهلي لتدعيم صفوفه.

قال رئيس نادي النجوم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن إدارة النجوم عقدت جلسة بالأمس مع مسئولي الأهلي للتفاوض حول الأمور المالية الخاصة بصفقة كريم فؤاد وننتظر رد مسئولي القلعة الحمراء على طلباتنا بشأن الموافقة على بيع اللاعب، وعلى بعض الأمور التفاوضية الخاصة بالصفقة.

أوضح الطويلة أن ناديه يتحدث مع مسئولي الأهلي على بعض الأمور التفاوضية والتي يرفض الإفصاح عنها في الوقت الحالي احتراما لسرية المفاوضات بين الناديين، لحين الانتهاء من حسم الصفقة، رافضا كذلك الإعلان عن الرقم الذي عرضه الأهلي لحسم الصفقة.

أضاف الطويلة أن هناك جلسة تفاوضية ثانية ستتم بين الأهلي والنجوم بشأن صفقة كريم فؤاد، وبعدها يتم تحرير عقد بيع اللاعب والاتفاق على كل الأمور الخاصة بالصفقة.