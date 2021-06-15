البنك الأهلي جاهز لمواجهة إنبي بالقوة الضاربة

القاهرة - سامية سيد -

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق إنبي ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الأربعاء في السابعة مساء علي ستاد بترو سبورت .

وضمت القائمة أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد دبش وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو وبهاء مجدي ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد بسيوني وموسي دياوارا وكريم بامبو وأحمد ياسر وعلي صابر وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة .

ويواجه فريق البنك الأهلى نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت ..ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة.

ومن جانب آخر، اقترب كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لفريق البنك الأهلى لنهاية الموسم من المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة، عقب الأداء الجيد التي ظهر عليه اللاعب فى التدريبات والمباريات الودية.

ويحاول خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تجهيز اللاعب البعيد عن المشاركة فى المباريات بصفة أساسية منذ فترة، والدفع به من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية.