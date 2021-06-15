ريان وصالح جمعة والحاوي يزينون قائمة سيراميكا لمواجهة المصري

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لفريق يق سيراميكا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري، ويلتقي سيراميكا مع المصري في التاسعة مساء الأربعاء ، على ملعب استاد اسكندرية، بالجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض - علي الجبري

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط: ضياء قنديل- عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - عاشور الأدهم- محمود نبيل

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

وعاد فريق سيراميكا، للتدريبات الجماعية، السبت، بعد قرار ضياء السيد المدير الفني بمنح لاعبيه راحة سلبية، يوم الجمعة، وذلك في ضوء الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها 15 يونيو الجاري في الجولة 26 للدوري الممتاز.

وجاء قرار السيد بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، لتخفيف الحمل البدني عن اللاعبين، بعدما خاضوا 3 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

وخاض فريق سيراميكا، بعض المباريات الودية خلال الفترة الماضية، استعدادا لعودة الدوري من جديد، حيث تعادل مع فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق، ثم فاز على طلائع الجيش بهدف دون رد، وأخيرًا فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على استاد السلام.