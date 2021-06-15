شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من عصام الحضري لحراس سيراميكا قبل مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا، جلسة مع حراس الفريق قبل مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم وتحديدا الجولة 26 من المسابقة.

وحرص الحضري على تحفيز الحراس للفترة المقبلة، وأوصاهم بأهمية المباريات التي يكون طرفها الثاني فرق جماهيرية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري، خاصة أنها تكون الأكثر مشاهدة بين جميع مباريات المسابقة.

وطلب أسطورة حراسة المرمى من حراس مرمى فريقه الاجتهاد لحجز مكان أساسي في التشكيل، موضحا أن سيراميكا يهدف لمقعد في المربع الذهبي، ولا يسعى للتمثيل المشرف أو ضمان البقاء في أول مواسمه بالدوري.

وأكد السد العالي، لحراس فريقه، أن الفريق يسعى لتحقيق أهداف كبيرة رسمتها الإدارة وهى انهاء المسابقة في المربع الذهبي.

وعاد فريق سيراميكا، للتدريبات الجماعية، السبت، بعد قرار ضياء السيد المدير الفني بمنح لاعبيه راحة سلبية، يوم الجمعة، وذلك في ضوء الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها 15 يونيو الجاري في الجولة 26 للدوري الممتاز.

وجاء قرار السيد بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، لتخفيف الحمل البدني عن اللاعبين، بعدما خاضوا 3 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

وخاض فريق سيراميكا، بعض المباريات الودية خلال الفترة الماضية، استعدادا لعودة الدوري من جديد، حيث تعادل مع فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق، ثم فاز على طلائع الجيش بهدف دون رد، وأخيرًا فاز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على استاد السلام.