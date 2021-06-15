شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة.. محاضرة فيديو للاعبي الاتحاد السكندري استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الاتحاد السكندري، في مران اليوم، الثلاثاء، قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
ويشرح العميد للاعبيه بالفيديو نقاط القوة والضعف في المنافس الفيومي، تمهيدا لاستغلال المعنويات الكبيرة التي يعيشها النادي بعد الفوز في أخر مباراة قبل التوقف على أسوان بهدفين دون رد، وبعد الاتفاق على التجديد للاتحاد السكندري.
ومن المنتظر أن يختتم الاتحاد تدريبات غدا الأربعاء، لمواجهة المقاصة، ويأمل العميد في استغلال الصحوة ومصالحة الجماهير العريضة، واللحاق بركب المنافسة على مقعد بالمربع الذهبي.
وأضاف البيان، "استعرض رئيس النادى مع التوأم "حسن" كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً ، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده، وأكد رئيس النادى على كامل دعمه و مساندته للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لتحقيق آمال و طموحات جماهير الثغر الوفية خلال المرحلة المقبلة".
وتلقى العميد حسام حسن مفاوضات في الفترة السابقة من نادي بيراميدز، لكن المدير الفني للاتحاد السكندري رفض الاخلال بتعاقد وارتباطه بزعيم الثغر، وأصر على البقاء مع الاتحاد لنهاية الموسم.