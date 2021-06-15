شكرا لقرائتكم خبر عن بالصوت والصورة.. محاضرة فيديو للاعبي الاتحاد السكندري استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الاتحاد السكندري، في مران اليوم، الثلاثاء، قبل 48 ساعة من مواجهة المقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويشرح العميد للاعبيه بالفيديو نقاط القوة والضعف في المنافس الفيومي، تمهيدا لاستغلال المعنويات الكبيرة التي يعيشها النادي بعد الفوز في أخر مباراة قبل التوقف على أسوان بهدفين دون رد، وبعد الاتفاق على التجديد للاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يختتم الاتحاد تدريبات غدا الأربعاء، لمواجهة المقاصة، ويأمل العميد في استغلال الصحوة ومصالحة الجماهير العريضة، واللحاق بركب المنافسة على مقعد بالمربع الذهبي.

أصدر نادى الاتحاد السكندري بيانا رسميا للإعلان عن الاتفاق على تجديد التعاقد للموسم الجديد، مع العميد حسام حسن المدير الفني الحالي للفريق والذي ينتهى عقده بنهاية هذا الموسم.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي: "عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مُطولاً مع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة، وأكد مصيلحى خلال الاجتماع على الثقة الكاملة من جانبه ومجلس إدارة النادى بالقدرات الفنية الكبيرة للتوأم حسن، مُشيراً أن تواجد التوأم، وقيادة فريق الكرة خلال الموسم القادم هدف من أهداف مجلس الإدارة، وهو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم".

وأضاف البيان، "استعرض رئيس النادى مع التوأم "حسن" كافة الموضوعات الخاصة بالفريق والمراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً ، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده، وأكد رئيس النادى على كامل دعمه و مساندته للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لتحقيق آمال و طموحات جماهير الثغر الوفية خلال المرحلة المقبلة".