شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى في مباراة فريقه ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتعويض غياب محمد هاني الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية منذ مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى تونس اختبار الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة في الجبهة اليمنى وإن كان بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح فرصة أكبر للشحات من أجل المشاركة في مركز الظهير الأيمن تمهيدا للاعتماد عليه في مباراة الترجي بهذا المركز.

ورغم إشراك رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن بمباراة مصر للتأمين الودية، إلا أن هناك اتجاه للدفع بحسين الشحات في هذه الجبهة، لاسيما بعد تراجع فرص أحمد رمضان بيكهام في المشاركة بهذا المركز بمباراة الترجي في رادس.

وخرج محمد هاني من قائمة الأهلي التي سافرت منذ قليل إلى تونس لملاقاة الترجي يوم السبت المقبل بسبب الإصابة، وهو ما وضع الجهاز الفني في حيرة بشأن من يخلفه في مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يلعب الظهير الأيمن الذي سيشارك على حساب محمد هاني على أهم أوراق الترجي وهو الليبي حمدو الهوني، لذا فإن الجهاز الفني يواجه أزمة في اختيار بديل محمد هاني بهذه المواجهة الصعبة.