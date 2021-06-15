شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن تشكيل سموحة ضد بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في ملعب الدفاع الجوى في السابعة من مساء الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتى:

في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح وأحمد حمص ومحمود حليموا ومحمد كناريا وأحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي ومصطفي فتحي وديرك نسيبامبي.