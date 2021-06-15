شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معسكر حكام الـVAR بسبب عدد الدقائق و الاعتراض على الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، معكسر الحكام الخاص بالـvar الذى كان مقررا انطلاقه خلال الأيام الماضية بسبب اعتراض عدد كبير من الحكام على اختيارات بعض الأسماء للتواجد في المعسكر دون البعض الآخر.

وجاء إعتراض الحكام على اختيار بعض الأسماء للمشاركة في معسكر حكام الـvar دون البعض الآخر ، حيث كان هناك حكام شاركوا في معسكر حكام الـvar السابق وحصلوا على عدد ساعات كبير دون الحصول على الرخصة وطلبوا تواجدهم في المعسكر الحالي لاستكمال عدد الساعات و بالتالي الحصول على الرخصة ، ليحدث اعتراض من قبل عدد كبير من الحكام على عدم اختيارهم في المعسكر و بالتالي استقرت لجنة الحكام في نهاية الآمر على إلغاء المعسكر.

يظهر الحكام المصريون لأول مرة في تقنية الفار، بالبطولات الأفريقية، بعدما اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقما مصريا لإدارة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية بين شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، الحكم محمود عاشور ليكون حكم فيديو رئيسيا في مباراة القطن والشبيبة والتي تجري يوم 20 يونيو الجاري، ويعاونه المصريان طارق مجدي ومحمود أبو الرجال.

وبعد تردد كبير في اختيار الملعب الذي سيستضيف ذهاب نصف نهائي كأس الكاف بين شبيبة القبائل وكوتون سبور في العشرين من الشهر الجاري، استقرت أخيرا إدارة القطن الكاميروني على ملعب رومدي ألجيا بمدينة جاروا لاستقبال الكناري بعد أيام من الآن.

ورسّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذه المواجهة بمدينة جاروا التي تبعد بـ773 كلم عن العاصمة الكاميرونية ياوندي، وجاء في البيان الذي نشرته الكاف أن شبيبة القبائل ستواجه ممثل الكرة الكاميرونية يوم 20 يونيو، في لقاء الذهاب بملعب رومدي ألجيا بمدينة غاروا بداية من الساعة الخامسة زوالا، على أن تستضيف ذات المنافس يوم 27 يونيو ضمن مقابلة الإياب بملعب 5 يوليو.