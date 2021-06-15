شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتألق فى تدريبات الزمالك ويسجل هدفا على طريقة نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى، مثلما سجله فى شباك الأهلى من قبل فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ومن بعده فى لقاء الدورى.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق ظهور 12 لاعبا من فرق قطاع الناشئين، وهم محمد قنديل حارس مرمى فريق 99 ومحمد حسام بيسو وسيف فاروق جعفر وأسامة فيصل وحسين فيصل وحاتم سكر ورضا محمد وحسام عبد المجيد وياسين سيد مرعي وحمدي علاء وحسام أشرف ويوسف أسامة نبيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.