شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتألق فى تدريبات الزمالك ويسجل هدفا على طريقة نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تألق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الثلاثاء، وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى، مثلما سجله فى شباك الأهلى من قبل فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ومن بعده فى لقاء الدورى.
ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.