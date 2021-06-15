شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإنتاج الحربى ضد طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريقا الإنتاج الحربى وطلائع الجيش تشكيل اللاعبين الذى سوف يخوض اللقاء بعد قليل على ستاد الأهلى والسلام فى افتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى كالتالى:

في حراسة المرمى .. أحمد بوسكا

في خط الدفاع .. أحمد على ، محمد عبد الفتاح ، محمد بازوكا ، على فتحى

في خط الوسط .. علاء سلامة ، محمد سوسته ، محمد الشبينى ، محمد رمضان

في الهجوم .. محمد طلعت ، محمود رجب

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى يضم كل من في حراسة المرمى .. محمد بسام

في خط الدفاع .. على الفيل ، أحمد علاء ، محمد ناصف ، حسن مجدى

في خط الوسط .. إسلام محارب ، عمرو السيسى ، مهند لاشين ، أحمد سمير

في الهجوم .. ناصر منسى ، عمرو جمال