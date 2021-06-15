رونالدو يقهر بلاتيني ويتوج هدافاً تاريخياً لليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نجح كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال في كسر رقم ميشيل بلاتيني نجم المنتخب الفرنسي السابق وبات الهداف التاريخي في مسابقات بطولة أوروبا، المعروفة حالياً باسم "يورو 2020".

رونالدو سجل في شباك المجر ثنائية ليتخطى رقم ميشيل بلاتيني الأسطوري الذي حققه في نسحة 1984 بتسجيل 9 أهداف جعلته هداف المسابقة التاريخي.

لكن كريستيانو رونالدو احتاج إلى المشاركة في خمس نسخ من بطولة أوروبا ليتخطى رقم بلاتيني ويصل إلى 11 هدفاً في مسابقة يورو 2020.

رونالدو يُشارك في بطولة أوروبا منذ 17 عاماً، عندما سجل أولى مشاركاته في بلاده عام 2004 ليستمر حتى البطولة الحالية التي تأجلت إلى عام 2021.

وما زال البرتغالي يُطارد لقب هداف العالم التاريخي على مستوى المنتخبات، حيث يتبقى له 3 أهداف فقط من أجل مُعادلة رقم الإيراني علي دائي.

رونالدو رفع رصيده الدولي إلى 106 هدفاً من 176 مُباراة، ليقترب من رقم علي دائي الذي سجل 109 هدفاً في 149 مباراة فقط.