"فقاعة طبية ذاتية".. بعثة الأهلي تصل تونس وسط استقبال رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس، قرر فرض اجراءات استثنائية على الفريق في رحلته لتفادي أي مشاكل تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل لتونس، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي التونسي يوم 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الخطيب قرر فرض نظام "الفقاعة الطبية" على بعثة الفريق التي غادرت القاهرة اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة وخلال فترة تواجدهم في تونس.

وأشار المصدر، الى أن الخطيب تحدث مع بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين من المفترض تواجدهم في تونس لمؤازرة الفريق ولكن على نفقتهم الخاصة، أنه لن يُسمح لهم بالتحرك سوى مع الفريق فقط، وبالتالي قرر بعضهم التواجد في فنادق محيطة بالفريق، على أن يتواجدوا بالملعب يوم المباراة فقط.

وحرص حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة الأهلي في المطار بالورود.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، إيهاب فهمي السفير المصري بتونس، وقام مسئولو السفارة بإنهاء إجراءات خروج البعثة من المطار.