"في زمن كورونا".. شاهد مدرجات المجر والبرتغال "كاملة العدد" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد ملعب استاد "بوشكاش أرينا" بمدينة بودابست عاصمة المجر أجواء استثنائية وحضور جماهيري "كامل العدد" في المدرجات، وهو أمر نادر الحدوث في عصر "كوفيد-19".

ويستضيف ملعب "بوشكاش أرينا" مباراة المجر والبرتغال بالجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويُعد ملعب "بوشكاش أرينا" هو الملعب الوحيد الذي يستضيف مباريات "يورو 2020" بمدرجات كاملة العدد، حيث أن الملاعب الأخرى تستضيف بنسب محددة.

وحرص مشجعي المجر على رسم "لوحة فنية" قبل المباراة، حيث يشهد الاستاد ومحيطه أجواء احتفالية واستثنائية بعد فترة طويلة من اللعب في "ملاعب الأشباح" والحضور الجماهيري المحدود.