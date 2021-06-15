رونالدو يصل لـ3 أرقام قياسية في مواجهة البرتغال والمجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أصبح كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال هو الأكثر مشاركة في بطولات كأس أمم أوروبا "يورو" بعد تواجده في التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة المجر، مساء اليوم الثلاثاء.

رصيد مشاركات رونالدو في كأس أمم أوروبا ارتفع إلى النسخة الخامسة بعد مشاركته في البطولة المقامة حاليًا، إذ سبق له المشاركة في أربع نسخ ماضية.

وشارك رونالدو مع البرتغال في نسخ 2004، 2008، 2012 و2016 على التوالي، ليتساوى وقتها مع عدد كبير من لاعبي أوروبا، قبل أن ينفرد بالصدارة بالمشاركة الخامسة في يورو 2020.

وبات رونالدو الأكثر مشاركةً أيضًا مباريات البطولات الكبرى "كأس العالم وكأس أمم أوروبا" بعدما ارتفع رصيده إلى 39 مباراة في كلا المسابقتين.

رونالدو كان قد تواجد في الصدارة مناصفة مع الألماني باستيان شفاينشتايجر برصيد 38 مباراة، قبل أن يرتفع رصيد البرتغالي إلى اللقاء رقم 39 بالمشاركة ضد المجر.

وابتعد رونالدو بصدارة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات يورو عبر تاريخها بعدما ظهر اليوم في لقاءه رقم 22، بعد أن كان قد وصل إلى اللقاء رقم 21 في نسخة 2016.

ويحتاج رونالدو لهدفًا واحدًا ليصبح الأكثر تسجيلًا للأهداف عبر تاريخ البطولة الأوروبية، في ظل تساويه حاليًا مع الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد تسعة أهداف.