رونالدو يقود البرتغال لاكتساح المجر بثلاثية في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على منتخب المجر، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وافتتح رافائيل جيريرو أهداف اللقاء في الدقيقة 84 من عمر المباراة، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيتين 87 و90+2.

وتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وترك منتخب المجر في أسفل الترتيب بدون نقاط، قبل أن يلتقي منتخبا ألمانيا وفرنسا بعد قليل.

تفاصيل المباراة

بدأ منتخب البرتغال المباراة بضغط عالٍ على نظيره المجري، وشهدت الدقيقة الخامسة، الخطورة الأولى على مرمى منتخب المجر، بعدما سدد ديوجو جوتا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى المجر تصدى لها ببراعة.

وعاد جوتا ليهدر هدف مؤكد للبرتغال، بعدما وصلت له كرة عرضية أرضية، سددها أرضية بيسراه لكن حارس المجر يتألق ويتصدى للكرة وينقذ مرماه.

وظهر رونالدو في لقطة أخرى، حيث أهدر هدف محقق لمنتخب بلاده، بعدما وصلت كرة عرضية أرضية من برونو فيرنانديز، ولكن تسديدة رونالدو علت المرمى بطريقة غريبة.

وهدد منتخب البرتغال مرمى نظيره المجري بتسديدة قوية من برونو فرينانديز من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس المجر أنقذ مرماه بعدما أخرج الكرة بأطراف أصابعه.

وطالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، باحتساب ركلة جزاء، بعدما لمس مدافع المجر الكرة بيده، ولكن حكم اللقاء قرر إكمال اللعب بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل البديل شون لاعب منتخب المجر، هدفاً مباغتاً في الدقيقة 80، ولكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف لوجود تسلل على اللاعب.

وتمكن جيريرو لاعب البرتغال، من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 84، بعدما وصلت الكرة عرضية أرضية إصطدمت بقدم لاعب المجر ووصلت لجيريرو الذي سددها قوية بيسراه لتصطدم بقدم مدافع المجر وتسكن شباك حارس المجر.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة 87، بعدما تعرض رافا لاعب البرتغال لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسدد البرتغالي رونالدو ركلة الجزاء وتمكن من إحراز الهدف الثاني بعدما سدد الكرة على يسار الحارس المجري.

وتمكن رونالدو من إحراز هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده، بعدما تسلم تمريرة أمام مرمى منتخب المجر، ليقوم الدون بمراوغة حارس المجر وإسكان الكرة في الشباك.