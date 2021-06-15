شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن عودة حمادة أنور كمدير إداري ومدير للكرة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قد يعود إلى النادي الأبيض من جديد كمدير إداري ومدير للكرة .

وقال حمادة أنور في تصريح خاص لموقع «المصري اليوم»: «أنا أخدم نادي الزمالك في أي منصب يعرض على، نادي الزمالك بمثابة البيت لجميع أبنائه، وفي حالة عودتي من جديد للنادي ستكون فرصة لكى أرد جميل نادي الزمالك على شخصي».

وخاض حمادة أنور مسؤولية مدير الكرة فى نادي الزمالك من قبل كما خاض تجارب خارج النادي أبرزها في نادي بتروجت .