شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة الإيفواري رزاق سيسيه، المعار لفريق الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري، في الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي، تراجع عن قراره بشأن عودة سيسيه، إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في عظمة الركبة، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة لا تقل عن 4 أشهر، فضلاً عن أنه سيحتاج بعض الوقت لكي يتم تجهيزه للمباريات.

وطلب المدرب الفرنسي، تجديد إعارة اللاعب لأي من أندية الدوري الممتاز، خلال في الموسم الجديد، والتعاقد مع لاعب أجنبي أخر بدلاً منه.

وينوي مسؤولو نادي الزمالك، تجديد التعاقد مع رزاق سيسيه، قبل إعارته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أنه عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يُذكر أن سيسيه، ظهر بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، حيث أحرز 7 أهداف في 19 مباراة لعبها مع الفريق، وذلك قبل أن يتعرض للإصابة في الركبة.