شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «جوارديولا» لضم «ديمبلى» و«روبيرتو» من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، مستعد لعرض 7 لاعبين من صفوف الفريق الإنجليزى، من أجل ضم عثمان ديمبلى وسيرجيو روبيرتو، لاعبى برشلونة الإسبانى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وذكرت إذاعة «Rac1»، الإسبانية، أن هناك لقاء مرتقبا بين جوارديولا ومسؤولى نادى برشلونة، خلال إجازة المدرب الإسبانى فى مدينة مايوركا، موضحة أن مدرب مانشسترسيتى عقد لقاء فى مايوركا مع ماتيو أليمانى المدير الرياضى لبرشلونة، ووضع 7 لاعبين تحت تصرفه، أبرزهم إيمريك لابورتا ورحيم ستيرلينج، من أجل ضم روبيرتو وديمبلى.

وأوضحت أن النادى الإسبانى لن يمانع من رحيل سيرجيو روبيرتو، ولكن يسعى للحصول على مقابل مادى جيد، أو الاستفادة بصفقة تبادلية، بينما عثمان ديمبلى من ضمن خطط النادى الكتالونى، ويريد لابورتا، رئيس البلوجرانا، التجديد له فى أقرب وقت.

وفى ذات السياق، يسعى النادى الكتالونى للتعاقد مع لاعب خط وسط مميز، فى الميركاتو الصيفى الجارى، بناء على طلب الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للفريق.

وكان برشلونة قريبًا من التعاقد مع الهولندى جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول السابق، قبل أن يفضل اللاعب فى النهاية الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، أن رونالد كومان يريد التعاقد مع لاعب بنفس مواصفات فينالدوم، مشيرة إلى أن المدرب يريد التخلى عن الثلاثى بيانيتش وكوتينيو وماتيوس، بالإضافة إلى كارليس ألينيا، وسيحافظ على بوسكيتس ودى يونج وبيدرى، بالإضافة إلى موريبا وبويج.

عثمان ديمبلي - صورة أرشيفية

وتابعت أن المدرب الهولندى ينوى الاعتماد على دى يونج كمدافع فى الموسم المقبل، مما يجعل رغبته ملحة فى التعاقد مع لاعب وسط، مع اقتراب رحيل سيرجيو روبيرتو أيضًا.

وأوضحت أن كومان طلب لاعب وسط قويا، يمكنه الزيادة الهجومية، ويستطيع التسجيل من وضعيات مختلفة، مع الوضع فى الاعتبار أن يكون مميزًا بدنيًا ولياقته عالية، لتنفيذ الواجبات التى يطلبها منه.

يُذكر أن برشلونة دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، بالتعاقد مع كل من اريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتى، وإيمرسون، ظهير أيمن ريال بيتيس، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى.

ومن ناحية أخرى، قرر جونيور فيربو، ظهير أيسر برشلونة، الرحيل عن النادى، فى الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك بسبب عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسى مع الفريق فى الموسم المنقضى. وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو»، الإيطالى، أن جونيور فيربو قرر الرحيل عن النادى الكتالونى، خاصة بعد تلقيه عروضًا من بعض الأندية الإيطالية، مضيفًا أن البارسا يريد الحصول على 15 مليون يورو من بيع اللاعب، ولكن فى الوقت الحالى، لا تزال الاتصالات مستمرة مع نابولى وميلان وفيورنتينا من أجل الحصول على أفضل عرض مالى.

وأضاف أن هناك تفاؤلا بشأن اتفاقٍ بين ميلان وبرشلونة، خاصةً أن الظهير الأيسر يرغب فى الانتقال إلى إيطاليا، بدلاً من اللعب برفقة أحد الأندية بالدورى الإنجليزى.