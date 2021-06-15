شكرا لقرائتكم خبر عن «دوناروما»: لم نفعل أى شىء حتى الآن فى اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، أن فريقه يجب أن يظل متواضعًا بعد الفوز المقنع على تركيا (3-0)، فى افتتاح بطولة يورو 2020.

وقال دوناروما، خلال حواره مع شبكة «سكاى سبورت إيطاليا»: «يجب أن نظل متواضعين، لم نفعل أى شىء حتى الآن»، مضيفًا: «فزنا بمباراة مهمة، لكن يجب أن نستمر على هذا النحو ونفكر فى المباراة المقبلة».

وأضاف: «قوة هذه المجموعة تتمثل فى الحفاظ على تركيزنا حتى النهاية، يجب أن نستمر على هذا النهج، وأن يكون لدينا نفس الرغبة فى كل المباريات»، مشددًا: «عدم استقبال أهداف، هو الهدف الرئيسى الذى وضعناه لأنفسنا فى البطولة».

وواصل: «مانشينى، مدرب إيطاليا، لديه طريقة هجومية أحبها كثيرًا، حراس المرمى الذين سبقونى صنعوا التاريخ، لكنى لا أشعر بالضغط، فخور بالتواجد هنا من بعدهم».