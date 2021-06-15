شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال ضد المجر .. بث مباشر الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق بعد قليل مباراة البرتغال ضد المجر في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويوفر «المصري اليوم» زواره خدمة متابعة أحداث لقاء البرتغال ضد المجر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للأخبار وتناول الأجواء داخل الملعب وخارجه.

وتعول جماهير البرتغال على قائد المنتخب كريستيانو رونالدو في تحقيق فوز مريح على المجر لتحقيق انطلاقة جيدة قبل مواجهة ألمانيا وفرنسا في الجولتين القادمتين.

وسيدخل منتخب المجر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يتر جولاتشي.

خط الدفاع: أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أتيلا فيولا.

خط الوسط: جيرجو لوفرنتشيتش - لاسلو كلاينهايسلر - آدم ناجي - أندراس شافر - أتيلا فيولا.

خط الهجوم: رولاند سالاي- - آدم سالاي.

وستبدأ البرتغال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياش - بيبي - رافاييل جيريرو.

خط وسط الملعب: دانيلو بيريرا - ويليام كارفاليو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا.

وتتواجد البرتغال حاملة اللقب والمجر رفقة فرنسا وصيفة 2016 وألمانيا في المجموعة السادسة النارية التي تم تصنيفها بالأقوى في نسخة يورو 2020 حيث تعتبر مواجهتها بمثابة نهائيات مبكرة.