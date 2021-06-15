شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي .. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي رسالة تحفيزية لزملائه قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال هاني عبر حسابه الرسمي على تويتر: «‏كنت أتمنى التواجد مع الرجالة في تونس، دعواتكم يرجعوا منصورين يا رب. العاشرة في الجزيرة إن شاء الله».

ويغيب محمد هاني عن رحله الأهلي لتونس بسبب الإصابة في العضلة الأمامية حيث يعد أبرز غيابات الفريق الأحمر، إلى جانب محمود متولي الذي يشكو من إصابة الخلفية أيضا. كما استبعد المهاجم مروان محسن لأسباب فنية. ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في تمام السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.