شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف مفاجآت في رحيل فرجاني ساسي .. واللاعب يجهز «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب التونسي يجهز فيديو لكشف الحقيقة الكاملة لجماهير القلعة البيضاء، عن أسباب رحله من الزمالك ورفضه تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن ساسي حمل مسؤولية عدم تجديد عقده إلى اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد العزيز، بالإضافة إلى أن إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابق، والذي عرض عليه خصم٣٠٠ الف يورو من مستحقاته المالية من الموسم الماضي بسبب الضرائب، وهو ما لم يكن مدون في عقد اللاعب.

وأضاف المصدر أن خصم الضرائب وعدم سدد المبالغ المالية المتأخرة، فضلا عن سوء معاملة اللجنة السابقة له، هي التي دفعته عن اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء.

واوضح المصدر أن عدم الاستقرار المادي والإداري في نادي الزمالك في الفترة الماضية، كان سببًا رئيسيًا في عدم تجديد فرجاني تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر إن اللاعب استجاب لأكثر من مرة لعقد جلسات مع مسؤولي النادي الأبيض، ولكنه لمس صراعا بين أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة السابق، ومحمد عطية عضو اللجنة التنفيذية السابق، حيث يرغب كل منهما في حسم ملف التجديد، دون تنفيذ الوعود المالية.

وشدد المصدر المقرب من فرجاني ساسي على أن اللاعب يحترم جماهير الزمالك ويقدرهم، ولكنه اجبر على اتخاذ قرار الرحيل عن القلعة البيضاء.