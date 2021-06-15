شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا الوطني يواجه فلسطين بغياب قراوي وبقشان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، المنتخب الفلسطيني، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.



ويغيب عن منتخبنا المهاجم محسن قراوي، والمدافع محمد بقشان، بسبب الإنذارات.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.