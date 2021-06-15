شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يرغب في استعارة المتمرد كيبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير إيطالي عن رغبة مدرب لاتسيو الجديد ماوريسيو ساري باستعارة حارسه السابق في تشيلسي الإسباني كيبا أريزبالاجا الذي تمرد عليه في نهائي كأس الرابطة عام 2019 أمام مانشستر سيتي، ورفض كيبا قرار ساري باستبداله ما دفع المدرب للغضب في مشهد لا يتكرر كثيراً في كرة القدم.

الخبر صادم بعض الشيء ومشجعو تشيلسي لا يصدقون أن ساري سيستعير كيبا رغم وجود تأكيدات بأن لاتسيو سيدفع 50 في المئة من أجر الحارس.