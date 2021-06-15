شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات مغادرة بعثة الأهلى القاهرة لمواجهة الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار تونس الدولي، وذلك لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت القادم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة النادي الأهلي وصلت عصر اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالهم وفد من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، وتم الانتهاء من إجراءات سفرهم بسهولة ويسر ودون أي تعقيدات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل على ملعب حماديالعقربي في رادس.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة اللاعبين والتى تضم كلا من :

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيموحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانونوحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا،وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه البعثة إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليالبعثة الفريق في تونس.

كما ضمت البعثة الشيف محمد الدالي، لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.