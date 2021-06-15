شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظات مغادرة بعثة الأهلى القاهرة لمواجهة الترجى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى مطار تونس الدولي، وذلك لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة من مساء السبت القادم.
وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن بعثة النادي الأهلي وصلت عصر اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالهم وفد من العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى، بقيادة الدكتور طارق إسماعيل، وتم الانتهاء من إجراءات سفرهم بسهولة ويسر ودون أي تعقيدات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل على ملعب حماديالعقربي في رادس.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة اللاعبين والتى تضم كلا من :
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيموحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانونوحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا،وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
وتتوجه البعثة إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليالبعثة الفريق في تونس.
كما ضمت البعثة الشيف محمد الدالي، لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.