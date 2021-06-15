شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقع عقوبة على عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق، وأكد كارتيرون في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة تأتي بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

ويعانى حاليًا عبد الله جمعة من إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، لتصبح فرص مشاركة الثنائى فى مواجهة أسوان ضئيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

وويستمر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فى الغياب عن فريقه فى مباراة أسوان، وتعد مباراة الزمالك وأسوان هى الثانية لكارتيرون التى سيغيب عن إدارتها من المنطقة الفنية، بعدما كانت قررت لجنة المسابقات إيقاف باتريس كارتيرون، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

وغاب كارتيرون عن إدارة مواجهة الجونة، حيث تواجد فى المدرجات، وتولى أسامة نبيه المدرب العام المهمة، وهو نفس الأمر الذى سيحدث فى لقاء أسوان.