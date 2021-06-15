شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن إنشاء الإستاد الجديد أواخر يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المصري البورسعيدى وضع حجر الأساس لإستاده الجديد من 30 يونيو الجاري إلى 3 يوليو المقبل بحد أقصى.

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا حضره عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وهاني ضاحي رئيس مجلس إدارة الشركة المكفلة بالتنفيذ وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء العمل في انشاء الاستاد الجديد للنادي المصري بمكانه الحالي.

وخلال الاجتماع تم تحديد الفترة من الثلاثين من يونيو الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل موعدًا يتم خلاله الاحتفال بوضع حجر الأساس للاستاد الجديد، وذلك طبقًا لارتباطات القيادات السياسية خلال تلك الفترة ، كما تم الاتفاق على أن تبدأ شركة وادي النيل في عمل الجلسات واختبارات التربة بمنطقة الاستاد اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ15 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الأربعاء ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا في الجولة 26 من الدوري.