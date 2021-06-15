شكرا لقرائتكم خبر عن الونش الاختيار الأول للمنتخب الاوليمبي على حساب حجازي فى مركز المدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الفني للمنتخب مصر الأوليمبي ، محمود حمدي الونش لاعب الزمالك ، الإختيار الأول لقائمة تدعيم الدفاع ، استعدادًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل ، بينما يأتي أحمد حجازي المحترف باتحاد جدة السعودي كأختيار ثاني.

تنص لوائح الاوليمبياد على أحقية كل منتخب إختيار ثلاثة لاعبين فوق الـ23 سنة للمشاركة في الاوليمبياد ، ووضع شوقي غريب 8 أسماء من اللاعبين الكبار لضم 3 منهم في طوكيو 2020، وهم: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح".

حرص نجوم المنتخب الأولمبي فى اليوم الأخير لمعسكر العين السخنة على تنظيم احتفالية لشوقى غريب، المدير الفنى، بمناسبة الشهادة التي منحته إياها اللجنة الأولمبية الدولية باعتباره المصرى الوحيد الذى شارك لاعبا ومديرا فنيا فى الدورة الأولمبية.

كان المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتورة آية مدني عضو البرلمان المصري واللجنة الأولمبية المصرية، قد أبلغا شوقي غريب بأن اللجنة الأولمبية الدولية منحته شهادة باعتباره المصرى الوحيد الذى شارك فى الأولمبياد لاعبا ومديرا فنيا وجارى تحديد موعد لتكريمه ومنحه الشهادة.

وفي الاحتفالية، أكد رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي على تهنئة اللاعبين جميعا لـ شوقي غريب بهذه المناسبة وكذلك توجيه الشكر له على الجهد الذي بذله معهم وكان نتاجه الفوز بالأمم الأفريقية والتعاهد على تحقيق إنجاز مميز فى أولمبياد طوكيو .

وفي المقابل وجه غريب الشكر للاعبين على هذه اللمسة الجميلة متمنيا ان تتوج جهود الجميع لاعبين وجهاز فني بتحقيق انجاز لمصر.