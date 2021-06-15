شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا الأهلي السابقين يبحثون عن المجد في كوبا أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً في البرازيل ، ظهور كل من الأرجواني مارتن لاسارتي والبرتغالي جوزيه بيسيرو مدربي النادي الأهلي في فترات سابقة ، حيث يتولي لاسارتي القيادة الفنية لمنتخب تشيلي الذي يقع في المجموعة الثانية بالبطولة ، فيما يقود بيسيرو منتخب فنزويلا حيث يلعب في المجموعة الأولي مع البرازيل منظم البطولة .

ونجح مارتن لاسارتي في الظهور الأول له مع منتخب تشيلي في كوبا أمريكا، بعد ما تمكن من التعادل الإيجابي أمام الأرجنتين بهدف لكل منهما في أولي مباريات المجموعة الثانية ، ويبحث لاسارتي في صناعة المجد مع منتخب تشيلي خاصة أن فرص تأهلهم كبيرة إلي الادوار النهائية للبطولة.

ويعرف لاسارتي البالغ 59 عاما كرة القدم التشيلية جيدا، إذ سبق له أن درب أندية يونيفرسيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد كاتوليكا بين عامي 2012 و2015.

فيما يقع البرتغالي بيسيرو في موقف حرج بعد ما ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبي منتخب فنزويلا قبل انطلاق البطولة ما تسبب في غياب 8 لاعبين، ولعب دورا في الخسارة الكبيرة من البرازيل في افتتاح البطولة بثلاث أهداف نظيفة ، حيث أكد بيسيرو بعد المباراة أن بالطبع تفشي فيروس كورونا أثر علينا كثيرا، لكن هذا لا يمنع سعادتي بإرادة ورغبة المجموعة التي شاركت خلال المباراة ولست حزينا بسبب الخسارة.

ويتطلع ييسيرو في تحقيق نتائج مميزة أمام منتخب المجموعة الأولي في المباريات القادمة ، حتي يسطر التاريخ مع المنتخب الفانزويلي حيث لم يتمكن التتويج ببطولة كوبا أمريكا أو التأهل إلي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب الفانزويلي .