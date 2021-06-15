شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كريم فؤاد صفقة الأهلى المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة خلال الساعات الماضية عن بدء مفاوضات ضم الأهلى للاعب النجوم كريم فؤاد فور إنتهاء إعارته لنادى إنبى ، وذلك بعد عدم تفعيل النادى البترولى بند شراء اللاعب والذى كان محددا له نهاية الشهر الماضى .

يطمح اللاعب فى اللعب لصفوف الأهلى بناءا على رغبته مما أعطى الأولوية للقلعة الحمراء لشراؤه و لكن نادى النجوم .

كريم فؤاد لعب هذا الموسم 22 مباراة من بينهم 21 فى الدورى وواحدة فى كأس مصر ، لم يسجل أى أهداف و صنع 4 أسيست .

كريم فؤاد يبلغ من العمر 21 عاما ، حيث أنه من مواليد 1 أكتوبر عام 1999 ، و تبلغ قيمته التسويقية 300 ألف يورو .

ورغم عدم وصول الأهلى والنجوم لصيغة اتفاق مادية بشأن صفقة كريم فؤاد إلا أن إدارة النجوم تمنح الأهلى الأولوية وتنتظر وصول عرض مالى أخير ومناسب لضم اللاعب، رغم دخول أكثر من نادٍ آخر فى مفاوضات لضم كريم فؤاد، أبرزها بيراميدز والذى عرض عن طريق أحد الوسطاء شراء اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن العرض لم يرتق للصيغة الرسمية.

من جهته كشف جون إدوارد، وكيل أعمال كريم فؤاد، فى وقت سابق، آخر تطورات انتقال اللاعب للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا، "هناك رغبة مشتركة بين الأهلى وكريم فؤاد لإبرام صفقة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنى أؤكد أن اللاعب لم يوقع للقلعة الحمراء حتى الآن