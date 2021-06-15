شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يعلن عن جدول بطولة الأبطال بمشاركة أفضل 16 لاعب ولاعبة بالتصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن جدول بطولة الأبطال، والتي تضم أعلى 16 لاعب ولاعبة في التصنيف العالمي بالاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو الجاري، بتنظيم أندية وادي دجلة، حيث يستضيف مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر البطولة المرتقبة.

وجاءت المجموعات كالتالي:



مجموعتي الرجال



مجموعتي السيدات

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" قد كشفت عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يونيو الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر الثامن على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى رغم تتويجه مؤخراً ببطولة الجونة الدولية، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس عقب تتويجه مؤخرًا ببطولة بلاك بول، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس.

وواصل فارس الدسوقى حفاظه على المركز السابع، وتواجد محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على المركز الـ 12.