شكرا لقرائتكم خبر عن كاريترون يحدد موعد انضمام بن شرقى للتدريبات بعد وصوله القاهرة مساء غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر وصول المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء، قادما من المغرب، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

ويصل الدولي المغربي في الساعات المتأخرة من يوم الأربعاء، على أن يتحدد بعدها الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب نادى الزمالك، قائمة أغلى 10 محترفين فى الدورى المصرى، بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسي، والذى كانت تقدر قيمته التسويقية بـ 2 مليون و200 ألف يورو، كأغلى محترف فى الإيجبشيان ليج بالتساوى مع بن شرقي.

وشهد الموسم الجارى من الدورى العام مشاركة 39 لاعبا محترفا فى إحراز الأهداف مع فرقهم، وتصدر المغربى أشرف بن شرقى، قائمة الهدافين المحترفين برصيد 12 هدفاً، وضعته أيضاً على رأس قائمة هدافى الدورى العام فى الموسم الجاري.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلالا الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.