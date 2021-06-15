شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة بيراميدز وسموحة على ستاد الدفاع الجوى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق بيراميدز نظيره سموحة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

2_ يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

3_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة بيراميدز وسموحة مكون من :"طارق مجدي حكم ساحة، نور سعيد وخالد حسين مساعدين، أحمد مقبل حكم رابع، محمود دسوقي حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو".

4_يدخل بيراميدز مباراة الليلة بعد الخسارة من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة في الجولة 21 ، فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

5_يدخل بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بعد نجاحه في التأهل للدور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية، وذلك بعد تعادله مع فريق إنيمبا النيجيري، بهدف لكل فريق، واستفاد بيراميدز من فوزه في مباراة الذهاب في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي المرتقب.

6_تاريخيا التقى الفريقان لأول مرة موسم 2014 / 2015، عندما صعد بيراميدز لأول مرة، تعادلا في ختام الدور الأول ببنى سويف بهدف لكل فريق في 31 يناير 2015،وفي الدور الثانى فاز سموحة بملعبه بثلاثية نظيفة.

7_ اخر مباراة جمعت الفريقين كانت فى 22 يناير 2021 بالدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 سجل لبيراميدز ابراهيم عادل وتعادل لسموحة مصطفى فتحى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد الاسكندرية.

8_إجمالا التقى الفريقين فى 12 مباراة انتهت سبعة منها بالتعادل وحقق بيراميدز الفوز فى ثلاثة لقاءات وفاز سموحة فى مباراتين.