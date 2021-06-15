شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى مستمر مع الترسانة في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين قرارا باستمرار هانى العقبى المدير الفني الحالي مع الشواكيش في الموسم المقبل مهما كانت النتائج المقبلة بعد الأداء الجيد الذى ظهر على اللاعبين بالرغم من الخسارة في المباراتين اللذان خاضهما أمام النصر والقناة .

ويرغب مجلس إدارة الترسانة لإضفاء جو من الهدوء والاستقرار على الجهاز الفني للفريق بعد ضياع حلم الصعود للأضواء عقب الخسارة الأخيرة أمام القناة ، إلا أن هناك قناعة بالمستوى الفني الذى يقدمه اللاعبون في الملعب .

ومن المتوقع أن يجرى العقبى بعد التغييرات في الجهاز المعاون له عقب نهاية المسابقة حتى يستطيع أن ينجح في مهمته العام المقبل مع عمل غربلة للفريق بالكامل والتعاقد مع لاعبين قادرين على عودة الفريق للأضواء .

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن فوز القناة على الترسانة بهدفين مقابل هدف ، كما فاز بورتو على السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ ، كما حقق الداخلية فوزا غاليا على طنطا بنفس النتيجة ، فى الوقت الذى نجح فيه كوكاكولا من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على النجوم بهدف مقابل للاشئ .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز الزرقا على السويس بهدف مقابل للاشئ ، وجمهورية شبين على زد أف سى بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل المريخ وسرس الليان بهدف لمثله ، بينما فاز النصر على بتروجت بهدف مقابل للاشئ .