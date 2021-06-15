شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: إبراهيم نور الدين أفضل حكام الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام باتحاد الكرة، عن رأيه فى مستوى الحكام هذا الموسم، وقال إن جميع الحكام يقدمون موسما استثنائيا، مضيفا أن الحكم إبراهيم نور الدين يعتبر أفضل الحكام هذا الموسم حيث تفوق على نفسه وتفادى أخطاء الماضى وباتت أخطائه فى المباريات شبه معدومة.

تابع وجيه أحمد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إن جميع مباريات إبراهيم نور الدين انتهت بدون أخطاء وأن الجدل الذى أثير فى مباراة الاتحاد والمصرى بالدورى بداعى احتسابه ركلة جزاء ضد الاتحاد السكندرى ليس له أساس من الصحة وأن قرار نورالدين كان صحيحا.

وأضاف أن هناك العديد من الحكام المميزين للغاية هذا الموسم وعلى رأسهم محمد الحنفى ومحمود البنا وأمين عمر ومحمود عاشور وغيرهم.

ووجه وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، رسالة لرئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور، بأنه سيقدم استقالته فور انتهاء الموسم الحالي، وأنه لا يرغب في البقاء.