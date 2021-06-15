شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها لتونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادي الأهلي منذ قليل القاهرة في طريقها إلى تونس لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بإستاد رادس في تونس.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الترجي، وجاءت قائمه الاهلي كالتالي : محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

ويترأس بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وينضم علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا لبعثة الفريق في تونس ، وخرج من القائمة كلاً من مروان محسن ومحمود متولي ومحمد هاني.