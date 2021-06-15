بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

غادرت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة في طريقها إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وقرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي؛ لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.

وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على اصطحاب الشيف الدالي للتنسيق مع إخصائي التغذية بالفريق عبد الرحمن سعيد، وللحفاظ على البرنامج الغذائي للاعبين.

وأعلن موسيماني قائمة اللاعبين لمباراة الترجي، والتي جاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.