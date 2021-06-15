ليفربول يستعد لإعادة تطوير ملعب آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشاد أندي هيوز المدير الإداري لنادي ليفربول الإنجليزي بالخطوة الهائلة المتمثلة في الحصول على إذن تخطيط لإعادة تطوير ملعب أنفيلد.

وصوتت لجنة التخطيط بمجلس المدينة بأغلبية ستة أصوات مقابل صوتين لصالح مشروع التطوير والذي يتضمن إضافة سبعة آلاف مقعد لترتفع بذلك سعة استاد أنفيلد إلى 61 آلف مشجع، رغم إعراب مواطنين ومجموعات مهتمة بالبيئة عن قلقها إزاء تأثير هذه الخطوة على متنزه "ستانلي" القريب من الملعب.

ويتضمن العمل تحويل المسار الحالي لمدرجات ملعب أنفيلد، والالتفاف على طرف المتنزه، ثم البناء خلف المدرجات الموجودة حاليا بهدف ضم المباني القديمة إلى الجديدة في فترة توقف الموسم.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في صيف 2023، ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هيوز قوله "إنها خطوة هائلة في رحلتنا نحو جلب المزيد من المشجعين إلى ملعب أنفيلد".