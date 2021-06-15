شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير أيمن حفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو الزمالك تكليف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتحديد مصير أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب انضم للزمالك في يناير الماضي، من أجل ختام مشواره في القلعة البيضاء، ولكنه لم يشارك في المباريات مع الفريق حتى الأن.

وطلب مسؤولو النادي الأبيض من كارتيرون حسم مصير اللاعب في الفترة الحالية سواء بتجديد عقده لفترة قصيرة أو رحيله.