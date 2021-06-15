شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير أيمن حفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو الزمالك تكليف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتحديد مصير أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.
وكان اللاعب انضم للزمالك في يناير الماضي، من أجل ختام مشواره في القلعة البيضاء، ولكنه لم يشارك في المباريات مع الفريق حتى الأن.
وطلب مسؤولو النادي الأبيض من كارتيرون حسم مصير اللاعب في الفترة الحالية سواء بتجديد عقده لفترة قصيرة أو رحيله.