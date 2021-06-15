شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأهلي: محمود الخطيب لا يشبه صالح سليم في الإدارة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عباس، أسطورة الأهلي السابقة، إن الخطيب لا يشبه صالح سليم في الإدارة، وشخصيته لم تتغير منذ أن كان لاعبا، ومازال يطمئن ويتواصل معي حتي الآن وحتي قبل أن يصبح رئيسا للنادي

أضاف خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، موسيماني ثالث أفضل مدرب اجنبي في تاريخ الاهلي بعد جوزيه وهيديكوتي، موسيماني مدرب مميز، ويجب منحه الوقت والدعم لإثبات ذاته وقدراته، وأتوقع تتويج الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين