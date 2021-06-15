شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت: انجلترا لا يجب أن تتعالى في بطولة أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جريث ساوثجيت، مدرب منتخب انجلترا إن لاعبيه لا يجب أن يشعروا "بالتعالي في كرة القدم" ويمكنهم الارتياح إزاء لعب كرات طويلة خارج الدفاع اذا كان المنافس يضغط بقوة في بطولة أوروبا.

واستهلت انجلترا مشوارها في البطولة بالفوز 1-0 على كرواتيا يوم الأحد الماضي، وشهد الشوط الأول خلافا بين المدافع جون ستونز والحارس جوردان بيكفورد.

وأراد ستونز بناء اللعب من الخلف، بينما فضل بيكفورد إرسال كرات طويلة إلى المهاجم هاري كين.

وأوضح ساوثجيت فى تصريحات صحفية على هامش تدريبات انجلترا"أعتقد أنهم يقررون ما يمكن فعله، ونمنحهم أساليب محتملة تتوقف على كيفية ضغط المنافس

وأضاف"خلال فترة من اللعب كنا نرسل الكرات الطويلة، وتحدثنا عن ذلك بين الشوطين، ولم نرغب في تكرار ذلك كل مرة، لكنها تكون مناسبة في بعض اللحظات، ولدينا المهاجم (كين) في الأمام لالتقاط الكرة.

وتابع: "لا يجب أن نتعالى في كرة القدم، ومن الرائع لعب الكرة من الخلف لتصل إلى وسط الملعب، مع التحكم بها، لكن هذا فعال مثل نقل الكرة إلى رأس الحربة والتحكم بها ليرتكز اللعب أكثر في الأمام.

وستلعب انجلترا ضد اسكتلندا، التي خسرت 2-0 أمام جمهورية التشيك، في المباراة التالية بالمجموعة الرابعة يوم الجمعة المقبل.

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