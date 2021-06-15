إدارة نادي دوعن تعقد إجتماعها الدوري وتقر موعد إنطلاق الدوري الكروي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 - دوعن

عقدت الهيئة الإدارية لنادي دوعن الرياضي الثقافي الإجتماعي إجتماعها الدوري وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جملة من المهام والقضايا التي تهم النادي ومخرجات اللقاء الأخير مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية وماتمخض عنه قرارات وتوصيات .



وناقش الإجتماع الترتيبات لإقامة دوري كرة القدم بتمويل من شركةBMC المحضار وشركاءه والذي سيعيد الحركة الرياضية من جديد بعد التوقف الطويل وضرورة الإستعداد له من قبل الفرق التابعة للنادي وإظهار روح المنافسة بين الجميع.

وأقر الحاضرون أن يكون يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري موعداً لإجراء القرعة على أن تنطلق عجلة الدوري في الأول من يوليو وفقاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة ، مشددين على العمل بروح الفريق الواحد لإقامة الدوري وإظهار رياضة دوعن بالشكل الإيجابي.