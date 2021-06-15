شكرا لقرائتكم خبر عن المشجعون يحيون شجاعة رونالدو بسبب رفض «المياه الغازية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حيا عشاق المستديرة حول العالم شجاعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما قام بإزالة علب المشروبات الغازية «كوكاكولا» من أمامه أثناء المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المجر وحمل قنينة المياه وقال: «اشربوا الماء».

ويحرص رونالدو على حميته الغذائية التي مكنته من المحافظة على لياقته واللعب بأعلى مستوى في سن ال36 وانتقد ولع الصغار بالمشروبات الغازية والشيبس وقال مرة عن ابنه جونيور: «هو يحب الكرة لكنه ليس بالضرورة يملك نفس هوسي باللياقة، سنرى إن كان سيصبح نجماً كبيراً، أحياناً يشرب الكوكا كولا ويأكل الشيبس وهذا يزعجني وهو يعلم».

وقال المشجعون إن رونالدو يعبر عن شعور الآباء والأمهات حول العالم الذين يرغبون في تنشئة أبنائهم بشكل صحي.