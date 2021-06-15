قفشة على رأس قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول واليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في رادس.

وخرج من القائمة كلا من مروان محسن ومحمود متولي ومحمد هاني للإصابة.

ويستضيف الترجي التونسي، نظيره الأهلي، في السادسة مساء السبت المقبل، على الملعب "الأولمبي" في رادس، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر ذاته، على ملعب الأهلي والسلام، بالقاهرة في التاسعة مساء.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي، بعدما تخطى المارد الأحمر عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المباراتين 3-1.

وضرب الترجي التونسي، موعدا مع الأهلي، في نصف النهائي، بعد تأهله على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بنتيجة 3 / 2، فى إياب ربع النهائي.

وتأهل الأهلي، لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى رفقة سيمبا وعلى حساب فيتا كلوب والمريخ السوداني، فيما حصد صنداونز صدارة المجموعة الثانية على حساب شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي والهلال السوداني.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات على حساب ضد سونيديب، بطل النيجر في الدور الأول، حيث فاز الأحمر في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

وكان المارد الأحمر، قد تُوج باللقب الإفريقي الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، مما أهله للمشاركة في مونديال الأندية بقطر، إذ حصل الأهلي على المركز الثالث بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

تشكيل الأهلي

ويفتقد النادي الأهلي، لخدمات محمد هاني ووليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، لتجهيز محمد مجدى قفشه خلال الأيام القادمة للمشاركة فى المباراة، بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى مباراة نهضة بركان المغربى فى السوبر الإفريقى.

وأشارت تقارير صحفية أن قفشة تعافى بشكل كبير من الإصابة وأصبح قرار مشاركته في يد موسيمانى

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : السولية وآليو ديانج وأجايي وحسين الشحات وقفشة

خط الهجوم: محمد شريف.

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