العبوا لأجل الدنمارك.. أول ظهور لـ’’إريكسن‘‘ بعد نجاته من الموت (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

طمأن كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدنمارك ونادي إنتر ميلان الإيطالي، الجميع على حالته الصحية، في أول ظهور له منذ حادثة سقوطه في أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك وفنلندا السبت الماضى فى كأس الأمم الأوروبية 2020.

ونشر إريكسن رسالة عبر حسابه على إنستجرام مصحوبة بصورة من المستشفى، وعلق قائلا: "مرحبا بالجميع.. شكرا جزيلا على تحياتكم ورسائلكم الجميلة والمذهلة من جميع أنحاء العالم هذا يعنى الكثير لى ولعائلتى".

وتابع نجم الدنمارك "أنا بخير، فى ظل هذه الظروف، لا يزال يتعين على إجراء بعض الفحوصات فى المستشفى، لكنى أشعر أننى بخير".

واختتم إيركسن "الآن، سأشجع الأولاد فى فريق الدنمارك فى المباريات المقبلة، العبوا لأجل الدنمارك".

لحظات عصيبة عاشها متابعو وعشاق كرة القدم وهم يشاهدون سقوط لاعب منتخب الدنمارك، كريسيتان إريكسن، مغشياً عليه في ملعب المباراة، خلال مواجهة فنلندا في يورو 2020، والتي أقيمت مساء السبت.

وتم نقل إريكسن إلى المستشفى بعدما سقط أثناء الركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب، قبل أن يتم إخضاعه لإنعاش قلبي داخل المستطيل الأخضر.

وكشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، حالة أريكسن، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مواجهة فنلندا.

وأصدر الاتحاد الدنماركي، بيانًا رسميًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح فيه استقرار الحالة الصحية للاعب عقب استعادة الوعي.

وقال الاتحاد الدنماركي في بيانه، "تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان إريكسن، الذى أرسل تحياته إلى زملائه فى الفريق، حالته مستقرة، ولا يزال فى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.. نود أن نشكر الجميع على أطيب التمنيات لكريستيان إريكسن".

وأثار إريكسن حالة من الرعب، في قلوب كل اللاعبين والجماهير، بعد السقوط المفاجئ بدون ملامسة أي لاعب، ليعيش العالم أجمع دقائق من الرعب، قبل أن يتم استعادة وعي اللاعب ونقله للمستشفى واستئناف المباراة، بعد توقفها.