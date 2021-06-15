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شكرا لقرائتكم خبر عن العاشرة فى الجزيرة..محمد هانى يدعم الأهلى فى رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد هانى لاعب فريق الأهلى أنه كان ايتمنى ان يتواجد مع لاعلى الفريق فى تونس لمواجهة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا بالمباراة المقرر لها السبت المقبل بذهاب نصف نهائى دورى الأبطال
ونشر هانى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " كنت أتمنى التواجد مع الرجالة فى تونس ، دعواتكم يرجعوا منصورين يارب .العاشرة فى الجزيرة ان شاء الله"
واصل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش ، وأدى «هاني» جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادا للسفر الى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
وجاءت قائمه الاهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.