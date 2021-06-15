شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم غزل المحلة ويتوج بكأس مصر.. وجوزيه يكتشف "الصخرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2001 عاد النادى الأهلى لمنصة التتويج بلقب كأس مصر بعد غياب 5 سنوات، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على غزل المحلة فى الوقت الإضافى بهدفين دون رد سجلهما علاء إبراهيم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي، وأضاف محمد جودة الهدف الثانى من ضربة جزاء احتسبها الحكم رضا البلتاجى فى الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الأهلى فى نهائى الكأس بقيادة الألمانى هانز ديكسى مكونا من: عصام الحضري، سمير كمونة، شادى محمد، حسين شكرى (محمد جودة)، النيجيرى إسحق أول، هشام حنفى (أشرف أمين)، هادى خشبة، سعيد عبدالعزيز، على ماهر، علاء إبراهيم، خالد بيبو (وليد صلاح الدين).

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة فاروق جعفر مكونا من: السيد القصراوى، كرم جابر، وائل جمعة، أشرف كابونجا (البسيونى محمود)، وائل سعد، حسام الشربيني، حسام عبدالعال، محمد سعد (محمود صبحى)، عيد اللوزي، مصطفى عبده، أمير صلاح زكى ( رمضان رجب).

وشهد المباراة من مدرجات استاد القاهرة البرتغالى مانويل جوزيه فى أول ظهور له بعد توقيعه عقد تدريب الأهلى لأول مرة، وطلب ضم المدافع وائل جمعة.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.