الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، وصلت مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
وتتوجه البعثة إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.
كما ضمت البعثة الشيف محمد الدالي؛ لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس.
وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الشيف الدالي؛ للتنسيق مع إخصائي التغذية بالفريق عبد الرحمن سعيد، وللحفاظ على البرنامج الغذائي للاعبين.