شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، وصلت مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه البعثة إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.