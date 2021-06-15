شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ممدوح يرفع عدد المتأهلين إلي الاولمبياد في الكاراتيه إلى 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب الوطني في الكاراتيه لوزن تحت 75 كيلو، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بشكل رسمي، عن طريق الكوته القارية ليزداد عدد اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد المقبلة الى 5 لاعبين من أصل 8 لاعبين .

وكانت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ، قد نجحت في التأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو 2021 فى الكاراتيه لوزن -55 كجنم عن طريق الكوته القارية ، ومن قبلها كان وصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.