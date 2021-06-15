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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ممدوح يرفع عدد المتأهلين إلي الاولمبياد في الكاراتيه إلى 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب الوطني في الكاراتيه لوزن تحت 75 كيلو، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بشكل رسمي، عن طريق الكوته القارية ليزداد عدد اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد المقبلة الى 5 لاعبين من أصل 8 لاعبين .
وكانت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ، قد نجحت في التأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو 2021 فى الكاراتيه لوزن -55 كجنم عن طريق الكوته القارية ، ومن قبلها كان وصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.
كاراتيه
أوضح الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبينا في تحقيق ميدالية أولمبية خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للاعبين.
أشار رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية إعداد اللاعبين الثلاثة المتأهلين للأولمبياد وتوفير كافة سبل الراحة لهم لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحصول على ميدالية أولمبية.