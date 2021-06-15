اخبار الرياضه

عبد الله ممدوح يرفع عدد المتأهلين إلي الاولمبياد في الكاراتيه إلى 5 لاعبين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ممدوح يرفع عدد المتأهلين إلي الاولمبياد في الكاراتيه إلى 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب الوطني في الكاراتيه لوزن تحت 75 كيلو، إلى أولمبياد طوكيو 2020 بشكل رسمي، عن طريق الكوته القارية ليزداد عدد اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد المقبلة الى 5 لاعبين من أصل 8 لاعبين .

وكانت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ، قد نجحت في التأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو 2021 فى الكاراتيه لوزن -55 كجنم عن طريق الكوته القارية ، ومن قبلها كان وصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.

 


كاراتيه

 

وكان محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه قد أكد أنه سيتم عمل معسكر تدريبي مكثف للاعبين الثلاثة خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على انتزاع ميدالية في دورة الألعاب.

 

أوضح الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبينا في تحقيق ميدالية أولمبية خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للاعبين.

 

أشار رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية إعداد اللاعبين الثلاثة المتأهلين للأولمبياد وتوفير كافة سبل الراحة لهم لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحصول على ميدالية أولمبية.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا