شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى : التوأم فضل البقاء في قيادة الاتحاد عن عروض داخلية وخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن كواليس الجلسة التي جمعته مع حسام وإبراهيم حسن مساء أمس، من أجل التجديد للجهاز الفني لزعيم الثغر في الموسم الجديد.

وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: جلست بالأمس مع حسام وإبراهيم وتحدثن في كل ما يخص الاتحاد الموسم الحالي والمقبل، وفتحنا كل الملفات، وتوصلنا لاتفاق وسنعقد جلسه أخرى مع إبراهيم حسن وأمين صندوق النادي لوضع النقاط فوق الحروف وحسم التعاقد.

أضاف: نسعى للاستقرار الفني على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، والتوأم تلقى عروضاً داخلية وخارجية ولكنهما فضلا البقاء في الأسكندرية.

وعن التجديد للاعبين قال مصيلحي: تركت ملف التجديد واللاعبين والصفقات لإبراهيم حسن، وسيتولى هذا الأمر مع حسام حسن وسيتم عرض الأمر علينا في النهاية، وإبراهيم حسن بدأ بالفعل الحديث مع اللاعبين.

واعترف رئيس الاتحاد بتلقي التوأم عروضاً من الأندية المصرية قائلاً: بالفعل كان هناك عروض من بعض الأندية لحسام وإبراهيم ولكن في النهاية توصلنا لاتفاق معهما، ونسعى لأن نعدل عقود اللاعبين حتى تمتد العقود لموسمين أو ثلاثة.

من ناحية أخرى، أجرى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتصالات هاتفية مع مجلس الأهلي، للتعرف على الصفقات التي يمكن الاستفادة منها على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السكندري للموسم المقبل.